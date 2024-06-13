Российские учёные обнаружили «неиссякаемый» источник природного газа в Сибири

Учёные Новосибирского государственного университета (НГУ) и их коллеги из Югорского государственного университета выяснили, что в Западной Сибири существует мощный источник метана, который исчезнет только вместе с болотами региона. Впервые исследование природного газа с помощью масс-спектрометра провели сибирские учёные. В Центре коллективного пользования «Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ» они провели радиоуглеродный анализ метана, выделенного из проб болотного газа.

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) обнаружены сипы — заводи в ручьях, из которых поднимаются метановые пузыри. Учёные исследовали эти сипы, чтобы понять происхождение и миграцию метана. Они выяснили, что метан поступает из верховых болот, покрывающих около половины ХМАО, и мигрирует вместе с грунтовыми водами. Это подтверждает существование в Западной Сибири мощного источника метана, который будет сохраняться до тех пор, пока существуют болота.

Полученные данные помогают понять, как ландшафты взаимосвязаны и как их изменения могут повлиять на окружающую среду, особенно в условиях глобального потепления и антропогенного воздействия. Этот механизм транспорта метана может также существовать в других регионах с похожими ландшафтами, что делает их изучение крайне важным.