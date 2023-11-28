Учёные из Института экологической и сельскохозяйственной биологии Тюменского государственного университета обнаружили новый вид клещей в тропических джунглях Мексики. Этот вид был отнесён к новому подроду, названному в честь российского учёного Юрия Кнорозова, который в 1950-х годах расшифровал письменность майя. Новый клещ получил имя в честь Галины Ершовой, ученицы Кнорозова, исследовавшей древние цивилизации.

Обнаружение клещей произошло в историческом месте проживания древних майя на полуострове Юкатан. Кнорозов, помимо своих исследований в области археологии и лингвистики, также является культовой фигурой в мезоамериканистике. Его вклад в расшифровку иероглифов майя признан сложным исследованием, превосходящим сложность расшифровки египетских иероглифов.

Территория, где был найден новый вид клещей, является исторически значимой, и название нового подрода, подчёркивает влияние Кнорозова. Сотрудничество Тюменского университета с юкатанским Университетом Кинтана-Роо продолжается, внесая свой вклад в изучение биологического разнообразия тропиков Нового Света.