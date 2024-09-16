Российские учёные обнаружили новый источник экологического загрязнения

Учёные Тюменского государственного университета (ТюмГУ), выяснили, что сброс неочищенных бытовых сточных вод в болота значительно увеличивает выбросы парниковых газов. Исследователи отметили, что в местах, где сточные воды соприкасаются с водоёмами, поток метана превышал нормальные уровни почти в 30 раз. Специалисты изучали Обское болото, протяжённостью около 100 километров, измеряя потоки метана и анализируя состав воды.

Виктория Колотыгина, лаборант-исследователь ТюмГУ, рассказала, что в некоторых участках болота, где происходил сброс сточных вод, уровень метана был в 30 раз выше обычного. Но на расстоянии 160 метров от загрязнения этот уровень снижался до нормальных показателей. Она пояснила, что выделение метана связано с деятельностью бактерий, которые активизируются при поступлении органики. Чем больше органики, тем выше выброс газа.

Эксперты подчеркнули, что проблема сброса сточных вод затрагивает не только болота, но и водохранилища и другие водные объекты. Колотыгина отметила, что в водохранилищах, где увеличивается содержание кислорода, возрастает не только эмиссия метана, но и углекислого газа. Это важно, поскольку метан оказывает более сильное влияние на глобальное потепление, чем углекислый газ. В исследовании также обсуждали возможность использования изотопного состава растворённого неорганического углерода для определения загрязнения. Специалисты планируют продолжить изучение процессов генерации и выброса метана в атмосферу.