Российские учёные обнаружили новый класс соединений

Российские учёные разработали новый тип сложных веществ из редкоземельных элементов, которые легко растворяются в органических жидкостях. Эти вещества могут использоваться для создания новых материалов, включая светящиеся. Согласно исследованию, опубликованному в Inorganic Chemistry, полученные соединения представляют собой перспективу для химического и органического синтеза, а также для разработки новых светящихся материалов.

Люминесцентные материалы имеют широкий спектр применения, от термометров до светодиодов и меток на документах. Российские учёные смогли синтезировать новые соединения редкоземельных элементов, которые обладают как светящимися свойствами, так и хорошей растворимостью. Это открывает новые перспективы для применения данных веществ в различных областях, требующих эффективных источников света и маркировки.

Исследователи объяснили, что новый метод синтеза основан на комбинации хлоридов лантанидов с органическими соединениями. Полученные вещества были подвергнуты различным анализам, подтверждающим их структуру и свойства. Это значительный шаг вперёд в области химических исследований, открывающий новые горизонты в использовании редкоземельных элементов для создания новых функциональных материалов.