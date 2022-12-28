Российские учёные обнаружили новый тип галактик

Произошло это в рамках анализа данных рентгеновского телескопа eROSITA. Перед устройством, которое было запущено ещё в 2019 году в составе орбитальной обсерватории «Спектр-Рентген-Гамма», была поставлена задача создать подробную карту Вселенной.

Сообщается, что недавно открытые галактики, имеющие активные ядра и излучающие рентгеновские лучи, отличаются необычно большими собственными движениями или перемещениями в пространстве.

При наблюдении с помощью оптических изображений проекта PANSTARRS учёные обнаружили, что эти галактики имеют вытянутую морфологию, что указывает на то, что они являются внегалактическими источниками.

Специалисты намерены и дальше изучать эти внегалактические источники с аномально большими собственными движениями. Соответствующий план назначен на 2023 год.