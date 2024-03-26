Российские учёные обнаружили новый вид сусликов

Российские учёные проанализировали эволюционную историю полиарктических сусликов рода Spermophilus, используя молекулярные маркеры митохондриального и ядерного геномов. Они выяснили, что древние суслики разделились на четыре основные ветви более 6 миллионов лет назад. Это означает, что евразийские суслики могут быть даже древнее, чем думалось ранее. Кроме того, учёные обнаружили новый вид сусликов, который является эндемиком Западной Сибири.

Исследователи отмечают, что суслики играют важную роль в экосистемах Евразии, но их классификация по морфологическим признакам и географическому распространению была неполной. Группа российских учёных впервые восстановила эволюционную историю сусликов и выявила новый вид, уникальный для Западной Сибири.

Исследование показало, что древние суслики разделились на четыре основные группы примерно 6,2 миллиона лет назад. Учёные также описали новый вид суслика из Западной Сибири, отличающийся от других видов окраской и размерами. Полученные результаты помогут лучше понять эволюцию сусликов и разработать стратегии для их сохранения.