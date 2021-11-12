Российские учёные обнаружили потенциально опасный астероид, летящий в сторону Земли

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Российские учёные обнаружили потенциально опасный астероид, летящий в сторону ЗемлиСейчас они устанавливают его точную траекторию
Недавно появилась информация о планах NASA атаковать астероид для защиты Земли. Теперь же стало известно, что новую потенциальную космическую угрозу обнаружили российские учёные.
Специалисты института прикладной математики имени Келдыша Российской академии наук (РАН) открыли новый неизвестный ранее астероид. По словам учёных, прямо сейчас он направляется в сторону нашей планеты.
Предварительное обозначение небесного тела — 2021 UL17. На данный момент эксперты занимаются уточнением его траектории движения.
Обнаружен новый астероид, сближающийся с Землей! Сотрудник ИПМ имени М.В. Келдыша РАН Еленин Леонид на снимках, полученных телескопом АС-32 Абастуманской обсерватории, обнаружил новый астероид, сближающийся с Землей.
Институт прикладной математики имени Келдыша РАН
Накануне астероид пролетал на расстоянии 18 млн км от Земли. При этом его можно было увидеть в качестве слабого объекта 20-й звездной величины.
Источник: РИА Новости