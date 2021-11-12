Сегодня в 08:52

Российские учёные обнаружили потенциально опасный астероид, летящий в сторону Земли

Сейчас они устанавливают его точную траекторию

Недавно появилась информация о планах NASA атаковать астероид для защиты Земли. Теперь же стало известно, что новую потенциальную космическую угрозу обнаружили российские учёные.