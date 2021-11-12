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Российские учёные обнаружили потенциально опасный астероид, летящий в сторону Земли

Сейчас они устанавливают его точную траекторию
Недавно появилась информация о планах NASA атаковать астероид для защиты Земли. Теперь же стало известно, что новую потенциальную космическую угрозу обнаружили российские учёные.
Российские учёные обнаружили потенциально опасный астероид, летящий в сторону Земли

Специалисты института прикладной математики имени Келдыша Российской академии наук (РАН) открыли новый неизвестный ранее астероид. По словам учёных, прямо сейчас он направляется в сторону нашей планеты.

Предварительное обозначение небесного тела — 2021 UL17. На данный момент эксперты занимаются уточнением его траектории движения.

Обнаружен новый астероид, сближающийся с Землей! Сотрудник ИПМ имени М.В. Келдыша РАН Еленин Леонид на снимках, полученных телескопом АС-32 Абастуманской обсерватории, обнаружил новый астероид, сближающийся с Землей.

Институт прикладной математики имени Келдыша РАН

Накануне астероид пролетал на расстоянии 18 млн км от Земли. При этом его можно было увидеть в качестве слабого объекта 20-й звездной величины.

Источник: РИА Новости
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