Российские учёные обнаружили шесть краснокнижных растений

В ходе экспедиции, проведённой учёными из Сибирского отделения Российской академии наук, нашли шесть видов растений, внесённых в Красную книгу, неподалёку от производственной площадки Быстринского горно-обогатительного комбината в Забайкальском крае. Эти растения, включая орхидеи и ландыши, были обнаружены в природных местах, где воздействие комбината было минимальным.

Учёные провели исследования на шести различных полигонах, находящихся на разной удалённости от производственной зоны, чтобы объективно оценить воздействие комбината на окружающую среду. Экспедиция продолжается, и подробный отчёт будет готов после лабораторных исследований и анализа данных.

Газимуро-Заводский район, где прошла экспедиция, обладает богатым биоразнообразием и влиянием Дальнего Востока. Это место привлекает разнообразные виды растений и животных, включая редкие дубовые рощи естественного происхождения. Кроме того, район славится разнообразием водных экосистем, болот и разных типов лесов.

В районе Быстринского ГОКа также провели учёт птиц. Здесь обитают различные виды, включая толстоклювую камышовку, а также виды, характерные для восточной фауны, которые не встречаются в других регионах Забайкалья.