Российские учёные обнаружили водоросли, которые помогут отслеживать состояние экологии

В Карском море учёные обнаружили ранее неизвестный вид диатомовых водорослей и назвали его Fragilaria shirshovii в честь академика Петра Петровича Ширшова, одного из первых исследователей Арктики. Это открытие предоставляет новый инструмент для мониторинга состояния окружающей среды в Арктике и оценки воздействия человека на этот регион.

Этот вид водорослей был обнаружен во время исследований образцов воды, взятых в местах впадения реки Обь в Карское море. Учёные изучали этот регион, собирая водные пробы в Обском заливе, где пресные реки встречаются с солёными водами Северного Ледовитого океана.

Учёные проанализировали как внешний вид, так и генетическую структуру этого нового вида водорослей. Исследователи подчеркнули, что Fragilaria shirshovii существенно отличается от других видов этого рода, что делает его полезным для мониторинга окружающей среды, особенно в сочетании с другими диатомовыми водорослями, чувствительными к воздействию человека.

Диатомовые водоросли — это одноклеточные организмы с клетками, защищёнными кремнезёмным панцирем. Они играют важную роль в оценке качества воды и состояния экосистем в мире, но до сих пор было описано только небольшое количество из огромного множества видов этих водорослей. Открытие новых видов диатомовых водорослей расширяет наши знания об окружающей среде и обогащает наш арсенал инструментов для мониторинга.