Российские учёные обсудили, как обеспечить едой колонистов на Марсе

Учёные считают, что идея колонизации других планет, особенно Марса, становится все более реальной. На конференции, посвящённой осовению космоса и приуроченой 90-летию Ю. А. Гагарина, говорили о необходимости начинать работу над системами жизнеобеспечения в космосе уже сегодня.

Более 60 лет учёные разных учреждений работают над разработкой специализированного питания для космонавтов. Профессор Виктор Баранов рассказывает, что изучение влияния космических условий на пищеварительную систему человека стало возможным благодаря совершенствованию научных методов.

Научные инновации в области космического питания играют ключевую роль в обеспечении высокой работоспособности людей в экстремальных условиях. Профессор Виктор Тутельян подчёркивает важность создания продуктов, соответствующих жёстким требованиям к питанию в космосе, и рассказывает о продвижении в этой области, включая радиозащитное питание и сорта растений для космической оранжереи.