Российские учёные объяснили появление космической пыли в Солнечной системе

Российские учёные Владислав Измоденов и Егор Годенко из Института космических исследований РАН выяснили, как межзвёздная пыль проникает ближе к Солнцу. Они создали уникальную модель, которая учитывает влияние гелиосферного ударного слоя и магнитных полей Солнечной системы. Исследование показало, что свойства плазмы на границах гелиосферы играют важную роль в этом процессе, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Гелиосфера — это огромная область вокруг Солнца, заполненная солнечным ветром, который сталкивается с межзвёздной средой, создавая своеобразный «барьер». Однако было не до конца ясно, какие частицы межзвёздной пыли могут преодолеть этот барьер и как они распределяются внутри Солнечной системы. Новая модель помогла восстановить распределение пыли в 2004–2005 годах, используя данные американского спутника «Улисс», который обнаружил области с повышенной концентрацией пыли, что совпало с расчётами.

В пресс-службе отметили, что эта модель впервые учла сразу несколько факторов, включая изменчивость магнитных полей. По словам исследователей, такая работа помогает лучше понять свойства межзвёздного вещества и его движение в пределах и за пределами Солнечной системы. Эти данные могут стать основой для будущих исследований космоса и более точного моделирования поведения пыли.