Российские учёные объяснили природу серебристых облаков

Серебристые облака, которые кажутся светящимися изнутри, остаются загадкой для учёных. По данным пресс-службы Московского физико-технического института, они могут возникать из-за восходящих потоков воздуха на высоте 25–30 км, влияния солнечного водорода или даже молекул метана. Заведующая лабораторией динамики климата МФТИ Ольга Золина подчеркнула, что природа этих необычных облаков до конца не изучена, несмотря на множество гипотез.

Эти облака, считающиеся самыми высокими на Земле, появляются на высоте 80–85 км в районе мезопаузы, где мезосфера переходит в термосферу. Серебристые облака видны только утром и вечером, когда Солнце освещает их снизу, находясь 6–16 градусов ниже горизонта. В отличие от обычных облаков, они выглядят яркими и белоснежными, особенно заметны в средних широтах, но редко встречаются за пределами 45–75 градусов. Их впервые зафиксировали в 1885 году, после извержения вулкана Кракатау.

Золина пояснила, что серебристые облака состоят из мельчайших кристаллов льда, которые образуются на частицах космической пыли размером около 0,3 микрометра. Для их формирования требуется температура около минус 120 градусов Цельсия. Эти облака можно считать краем полярных мезосферных облаков, которые видно из космоса, но их яркий белый свет отличает их от обычных перистых облаков, добавила эксперт.