Российские учёные оценили распространение борщевика через спутники

В России в первые полгода 2023 года было обнаружено 9,8 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, поражённых ядовитым сорняком — борщевиком Сосновского. Это наружу по сравнению с 2022 годом, когда этот вредитель засел более чем на 23 тысячах гектаров плодородных земель. Информация предоставлена холдингом «Российские космические системы» (РКС) Госкорпорации «Роскосмос».

Для определения масштабов распространения борщевика использовалась технология дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса. Спутниковые снимки и нейросетевой анализ изображений позволили идентифицировать зоны, заселённые этим вредным растением, определить их площадь и организовать работы по его уничтожению. В августе текущего года были начаты механические работы по устранению борщевика в центральных регионах России.

Специалисты из холдинга «Терра Тех», часть РКС, составили карту распространения борщевика Сосновского в Тульской области. По данным ДЗЗ, было выявлено более 1,1 тысячи очагов сорняка на общей площади 422,8 гектаров. Большинство поражённых территорий находятся в Туле и Новомосковске, а также в Заокском и Чернском районах.

Сок борщевика Сосновского содержит фурокумарины, светочувствительные вещества, которые при контакте с кожей и воздействии ультрафиолетовых лучей могут вызывать серьёзные ожоги 2-3 степени и обладают канцерогенными свойствами.