Российские учёные оценили влияние атомной энергетики на человечество

Исследователи НИУ ВШЭ создали математические модели, которые прогнозируют, как атомная энергетика может повлиять на индекс устойчивого развития человечества. Если к 2050 году доля атомной энергетики вырастет до 20-25%, индекс устойчивого развития может увеличиться на треть. В сценариях, где атомная энергетика развивается медленнее, показатели оказались ниже.

Проблемы изменения климата, разрыва в уровне жизни и нехватки энергии заставляют человечество искать устойчивые решения. Учёные из НИУ ВШЭ решили рассмотреть, как изменение доли атомной энергетики может отразиться на социальных, экономических и экологических показателях. Для оценки они использовали индекс устойчивого развития, который включает 17 целей, поставленных ООН, таких как борьба с бедностью и защита окружающей среды.

В своих расчётах исследователи рассмотрели три сценария для атомной энергетики до 2050 года: значительное сокращение до 1-3%, медленный рост до 7-10% и активное развитие до 63-68%. Прогнозы показывают, что увеличение доли атомной энергетики до 20-25% наиболее эффективно: это может снизить углеродные выбросы и повысить индекс устойчивого развития до 0,7-0,75. По словам профессора НИУ ВШЭ Андрея Подчуфарова, этот сценарий занимает промежуточное положение между другими сценариями, хотя и требует значительных инвестиций на начальном этапе. В то время как сценарии уменьшения доли атомной энергетики могут привести к падению уровня жизни и росту бедности, активное развитие атомной энергетики может создать устойчивую экономику с большим потенциалом для будущего.