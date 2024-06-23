Российские учёные оценят уровень загрязнения почвы по микробам

Биологи Вятского государственного университета (ВятГУ) нашли различия в микроорганизмах на свалках промышленных отходов и в «чистой» почве. Это открытие может помочь определить допустимый уровень техногенного воздействия на окружающую среду. Результаты исследования опубликованы в журнале Contemporary Problems of Ecology.

Почвенные микроорганизмы играют ключевую роль в круговороте питательных веществ и поддержании стабильности экосистем. Сегодня им все труднее справляться с техногенным давлением, которое изменяет состав и разнообразие микробов в почве. ВятГУ исследовал свалку с жидкими химическими отходами, засыпанные песком, глиной, известью и гипсом, и обнаружил там микроорганизмы, которых нет в «чистой» почве ближайшего заповедника.

Современные методы исследования позволили биологам изучить геномы целых микробных сообществ. В молодых техногенных почвах соотношение групп микроорганизмов отличается от природных почв. Эти изменения могут служить индикатором техногенного загрязнения и помочь разрабатывать меры по защите почвы. Ведущий научный сотрудник НИЛ биомониторинга ВятГУ Ирина Широких отметила, что метагеномный подход помогает понять роль микроорганизмов в экосистемах и разработать стратегии для сохранения «здоровья» окружающей среды.