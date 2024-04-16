Российские учёные описали механизм смены цвета у самцов саранчи

Исследователи из ФИЦ Биотехнологии РАН выяснили, почему самцы саранчи становятся ярко-жёлтыми во время массовых миграций. Это происходит из-за особого белка, который связывается с хитином в их покровах, придавая им такой цвет. Этот эффект временный, и после миграции насекомые возвращают обычный серый оттенок. Исследование, проведённое в рамках федеральной программы развития синхротронных и нейтронных исследований, позволяет лучше понять, как насекомые адаптируются к изменениям в окружающей среде.

Пигменты, каротиноиды, которые дают цвет разным организмам, формируют комплексы с белками, так называемыми каротинопротеинами. Например, у самцов саранчи в покровах есть особый белок, который придаёт им ярко-жёлтую окраску в период миграций. Интересно, что эта окраска может появляться и исчезать очень быстро в зависимости от плотности населения саранчи.

Исследователи из ФИЦ Биотехнологии РАН провели детальное исследование этого белка и выяснили его молекулярные свойства. Они обнаружили, что белок связывается с хитином, основным компонентом покровов насекомых, и именно это связывание придаёт окраску. Это понимание механизма окраски саранчи может быть полезно не только для изучения их поведения, но и для разработки новых методов медицинского и косметического применения.