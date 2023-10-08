Российские учёные описали паразитов, которые зомбируют своих ракообразных жертв

Учёные из Санкт-Петербургского университета провели исследование ракообразных, известных как ризоцефалы, и их необычных паразитических методов. Эти существа заражают других ракообразных и полностью контролируют их, создавая своеобразный каркас на теле хозяина, где развиваются личинки паразита. Несмотря на то, что учёные изучают этих животных, мало было известно о физиологии этого процесса.

Ризоцефалы, также известные как корнеголовые, это уникальные паразитические ракообразные, которые обитают в морях по всему миру. Они заражают своих хозяев, впрыскивая в них клетки, которые развиваются в систему отростков внутри тела хозяина. Эти отростки проникают в разные системы организма хозяина, полностью контролируя его функции и поведение. Ризоцефалы могут даже влиять на метаболизм своих хозяев, и тело взрослых особей полностью перестраивается, не наследуя ничего от личинки.

После этого, экстерна, второй отдел тела самок, ризоцефал, начинает формироваться над покровами хозяина. Эта камера используется самцами, ризоцефал для впрыскивания остатков личинки-самца. Это позволяет паразитам полностью замаскировать свою самку или самца, не оставляя никаких признаков хозяина. Учёные до сих пор не понимали, как питательные вещества из системы отростков попадают к развивающимся личинкам, и их исследование с помощью современных методов визуализации дало некоторые ответы на этот вопрос.