Российские учёные определили условия для производства бионефти

Учёные из России и Индии провели исследование и выяснили, что увеличение уровня углекислого газа в окружающей среде для цианобактерий способствует ускоренному росту, но при этом снижает выход бионефти на 23%. Это важные данные для производства бионефти, так как это топливо создаётся из биомассы цианобактерий. Эти результаты исследования были опубликованы в журнале Applied Science.

Цианобактерии, также известные как сине-зелёные водоросли, могут использоваться для производства бионефти, что является экологически чистой альтернативой нефти. Учёные изучали оптимальные условия для их роста и выяснили, что при высокой концентрации углекислого газа (8%) они растут быстрее, но выход бионефти оказывается меньше на 23% по сравнению с ростом при атмосферных уровнях СО2 (0,035%).

Эти результаты могут помочь оптимизировать процесс производства биотоплива, что важно для развития экологически устойчивых источников энергии. Учёные также обнаружили, что бионефть, полученная из цианобактерий при высокой концентрации углекислого газа, содержит больше тяжёлых металлов, что требует дополнительной очистки. Эти результаты могут быть полезными для будущих исследований и разработок в области биотоплива и снижения выбросов углекислого газа.