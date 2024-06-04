Российские учёные определят проблемы с жировым обменом

Учёные из Исследовательского центра «Курчатовский Институт» и Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета разработали новый способ проверки генов, чтобы узнать, есть ли у человека риск развить проблемы с жировым обменом. Это важно, потому, что дислипидемия, которая возникает из-за нарушения обмена жирами в крови, может быть причиной сердечных и сосудистых заболеваний.

У этого метода есть несколько этапов, включая оценку работы 39 генов, которые связаны с обменом жирами. Он также исследует области генов, ответственных за врождённые дислипидемии. Этот анализ учитывает генетические маркеры, которые могут указывать на риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Этот метод не только помогает выявить заболевание заранее, но и предоставляет важную информацию для назначения лекарств, таких как статины. Он уже прошёл тестирование на 26 человеках с проблемами обмена жирами, и в большинстве случаев смог подтвердить диагнозы. Учёные также планируют дальнейшее совершенствование этого метода для определения конкретных генетических мутаций, которые могут вызывать проблемы с обменом жирами.