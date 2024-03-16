Российские учёные открыли новое свойство «редактора» генов

Учёные из Института химической биологии и фундаментальной медицины (БФМ) СО РАН открыли, что белок Cas9, который обрезает повреждённые участки ДНК, скрывает эти изменения, чтобы система репарации не исправляла их. Эти результаты позволят более эффективно управлять процессом редактирования, утверждает пресс-служба института.

Специалисты из Новосибирска утверждают, что Cas9, когда попадает в ДНК человека, выполняет свою функцию, не влияя на работу системы репарации, скрывая вызванные им повреждения. Эти новые данные могут быть полезны в применении геномных технологий в медицине и биотехнологии.

Результаты исследования, поддержанного Российским научным фондом, опубликованы в международном журнале PLoS One. CRISPR/Cas9 — инструмент редактирования генома, который может корректировать мутации, создавая новые сорта растений, породы животных и штаммы микроорганизмов для биотехнологии.

Белок Cas9, чужеродный для человеческих клеток, не взаимодействует с клеточным аппаратом, но маскирует вызванные им повреждения, устанавливают учёные. Это позволяет более точно контролировать процесс геномного редактирования и использовать его в практических целях.