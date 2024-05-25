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Наука и технологии
Опубликовано 25 мая 2024, 23:01
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Российские учёные открыли новые свойства одной из основных квантовых теорий

Открытие поможет ускорит разработку квантовых технологий
Учёные НИТУ МИСиС обнаружили новые свойства квантовой теории, которые позволят ускорить развитие технологий
Российские учёные открыли новые свойства одной из основных квантовых теорий
© Michael Dziedzic

Учёные из НИТУ МИСИС вместе с международной научной группой сделали важное открытие в квантовых технологиях. Они обнаружили новые свойства в одной из ключевых теорий, что позволит быстрее создавать более совершенные квантовые процессоры. Статья об этом была опубликована в журнале Physical Review Letters.

Речь идёт о модели Швингера, предложенной американским физиком Джулианом Швингером в 1951 году. Оказалось, что эта модель обладает свойствами фракталов, математических объектов, структура которых повторяется в меньших масштабах. Это открытие дало учёным новый метод расчёта для создания продвинутых квантовых процессоров, способных выполнять сложные вычисления.

По словам Алексея Федорова, директора Института физики и квантовой инженерии МИСИС, этот метод можно будет использовать не только в физике высоких энергий, но и для решения задач в логистике, машинном обучении, криптографии и моделировании квантовых материалов. Исследование поддержано грантами программы Минобрнауки «Приоритет-2030», Российского научного фонда и Исследовательского фонда Германии. В работе участвовали учёные из России, Австрии, ОАЭ и Германии.