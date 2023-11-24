Российские учёные открыли новый вид бабочек в Индонезии

Учёные из Федерального исследовательского центра по изучению Арктики открыли новый вид бабочки-бражника на острове Флорес в Индонезии. Эта крупная оливково-коричневая бабочка привлекает внимание своими пятнышками на крыльях, окрашенными в зеленоватые оттенки. Описание нового вида, Ambulyx labuanensis, базируется на нескольких экземплярах из коллекции Российского музея центров биологического разнообразия.

Новый вид этого бражника, вероятно, является эндемиком (обитают на ограниченной территории) Малых Зондских островов, преимущественно обитая на острове Флорес. Известно мало о его биологии, кроме предпочтения сухих муссонных лесов, которые, к сожалению, быстро сокращаются на этом острове. Учёные отмечают, что другие виды, описанные с горных влажных лесов Флореса, находятся на грани исчезновения, в то время как вновь открытый вид пока имеет более устойчивые условия обитания.

Бабочки семейства бражников, похожие на птиц колибри, обладают длинным хоботком, что помогает им опылять цветы с длинными трубчатыми венчиками. Новый вид предоставляет учёным возможность лучше понять и сохранить уникальные аспекты биоразнообразия острова Флорес, где ещё могут быть обнаружены другие эндемичные виды.