Российские учёные открыли ёмкие вещества для хранения водорода

Химики из России и других стран обнаружили, что новые вещества могут запасать больше водорода, чем другие материалы. Эти полигидриды рубидия и цезия будут основой для безопасных и ёмких систем хранения водорода. Это открытие сделано в результате совместных исследований российских и зарубежных учёных.

Учёные обнаружили, что вещества CsH7 и RbH9 способны содержать в себе семь или девять атомов водорода на один атом металла. Это значительно больше, чем в других гидридах, и делает их перспективными для использования в различных областях. Например, в системах запасания водорода, которые должны быть безопасными и эффективными.

Учёные синтезировали эти вещества, смешав металлы с боразаном и подвергнув их высокому давлению. Полученные в результате вещества остаются стабильными при высоких давлениях и могут использоваться для создания новых систем хранения водорода. Это открытие может иметь значительное значение для развития новых технологий в области энергетики и промышленности.