Российские учёные отметили рост скорости накопления снега в Антарктиде

Исследователи из России и Китая обнаружили, что в центральных районах Антарктиды количество снега, выпадающего за последние два столетия, увеличилось на 24% из-за изменений в осадках, вызванных глобальным потеплением. Эти результаты могут помочь точнее прогнозировать уровень морей в связи с изменениями климата, говорится в сообщении Российского научного фонда. Ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического НИИ (Санкт-Петербург) Алексей Екайкин отметил, что одной из основных угроз глобального потепления является подъем уровня воды в Мировом океане. По его словам, полученные данные позволяют скорректировать прогнозы, так как с увеличением температуры в Антарктиде увеличивается количество выпадающих осадков.

Анализ проб льда и снега, собранных на антарктической станции "Восток", показал, что средние температуры и уровень осадков в Антарктиде оставались стабильными в течение долгого времени, но с середины XIX века начали расти. Это привело к ускоренному накоплению снега в регионе, что влияет на сокращение ледников и рост уровня моря.