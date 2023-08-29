Российские учёные отметили снижение «вредного» озонового слоя над Питером

Физики из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), провели уникальные измерения концентрации тропосферного озона в городе и обнаружили, что его уровень постепенно уменьшается. Это может привести к снижению парникового эффекта, который влияет на изменение климата.

Исследователи измеряли содержание тропосферного озона над Санкт-Петербургом на протяжении последних 13 лет и выяснили, что его концентрация уменьшается на примерно 0.34±0.22% в год. Эти измерения проводились в рамках гранта Российского научного фонда.

Тропосферный озон является токсичным загрязнителем и одним из главных парниковых газов, влияющих на климат. Однако измерения его концентрации вблизи поверхности Земли проводились редко из-за короткого срока его жизни. Поэтому измерения, выполненные в СПбГУ, имеют большое значение для города и исследований в этой области.

Исследователи также отметили, что наибольшие концентрации тропосферного озона в городе обычно наблюдаются в апреле, а затем в конце июля. Эти колебания связаны с глобальной циркуляцией воздуха, перераспределяющей озон из тропиков в более высокие широты.