Российские учёные «переосмыслили» метод создания аккумуляторов

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) и АО «РНЦ «Прикладная химия (ГИПХ)» объединили свои усилия для синтеза ионных жидкостей с высокой электропроводимостью. Учёные предполагают, что аккумуляторы, созданные на основе этих жидкостей, будут более мощными, надёжными и долговечными, чем традиционные литий-ионные батареи.

Проведённые исследования показали, что ионные жидкости могут использоваться в качестве электролитов для аккумуляторов и конденсаторов, и их применение позволяет увеличить ёмкость батарей по сравнению с существующими аналогами. Кроме того, даже небольшое количество ионной жидкости значительно повышает электропроводность. Это делает их безопасными и стабильными, а также позволяет снизить выбросы токсичных веществ при производстве и утилизации аккумуляторов.

Сотрудники лаборатории подчёркивают, что ионные жидкости, предложенные исследователями, наносят меньший вред окружающей среде по сравнению с традиционными электролитами, такими как гексафосфаты лития, которые используются уже много лет. Они утверждают, что можно взять обычную литий-ионную батарею и заправить её разработанным электролитом, что приведёт к повышению её эффективности.

Команда исследователей уже создала библиотеку ионных жидкостей с различными физико-химическими свойствами, разработала несколько методов синтеза и подала заявку на патент. Они продолжают работать над проектом, проводя дополнительные исследования и разрабатывая макеты аккумуляторов для дальнейших экспериментов и исследований.