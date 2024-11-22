Российские учёные первыми в мире изучат гигантские вирусы в Арктике

Учёные из «Арктического плавучего университета» привезли уникальные образцы с островов Северного Ледовитого океана и уже начали анализировать их в лабораториях. В ходе экспедиции, которая проходила летом на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов», учёные обнаружили гигантские вирусы, размеры которых в 30 раз больше обычных. Например, вирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию коронавируса, имеет размер от 50 до 200 нанометров, а вирус, найденный в вечной мерзлоте Якутии, достигает 1500 нанометров и виден даже в обычный световой микроскоп.

Эти вирусы не только поражают размерами, но и имеют крайне сложный геном, отличающийся от других вирусов. Такие открытия — одна из самых актуальных тем современной микробиологии. Артемий Гончаров, доктор медицинских наук, рассказал, что арктические экосистемы могут скрывать уникальных представителей этой группы вирусов, и это открытие может стать прорывом в биологии. Также учёные нашли гигантские вирусы в ископаемых животных из мерзлоты Якутии, возраст которых превышает 30 тысяч лет. Однако происхождение этих вирусов и их эволюция остаются загадкой.

В рамках экспедиции учёные собрали пробы почвы, воды и следы жизнедеятельности полярных животных с архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. Это стало первым подобным исследованием на этих островах. Молодой учёный Иван Горохов, который участвовал в экспедиции, отметил, что метод «обучения через исследования» помогает молодым специалистам погружаться в реальные научные проекты. После возвращения учёные из Санкт-Петербурга занимаются анализом собранных образцов, выделяя ДНК и геномы вирусов, если они присутствуют. Первые результаты показали, что в метагеномах почвы с птичьих базаров Земли Франца-Иосифа действительно присутствуют последовательности ДНК гигантских вирусов.