Российские учёные первыми в мире определили нормы содержания теллура в почве

Учёные из Южного федерального университета (ЮФУ) впервые определили безопасные уровни содержания теллура в почве, что имеет важное значение для охраны окружающей среды. Исследование показало, что теллур, который активно используется в различных промышленных процессах, оказывает высокую токсичность для растений, животных и человека. Это загрязнение может привести к снижению плодородия почвы и вызвать серьёзные проблемы со здоровьем.

Наиболее значимыми источниками теллура в окружающей среде являются горнодобывающая, металлургическая, стекольная, каучуковая, электронная и фармацевтическая промышленности, а также производство солнечных батарей. В результате длительного воздействия этих отраслей на почву образуются территории с очень высоким содержанием теллура, что представляет угрозу для биологического разнообразия и человеческого здоровья.

Исследователи отметили, что даже минимальные концентрации теллура в почве оказывают существенное негативное влияние на почвенные микроорганизмы, которые необходимы для поддержания плодородия. Это подчёркивает важность регулярного мониторинга загрязнения теллуром и разработки строгих экологических стандартов для его содержания в почвах.

Эти результаты исследования стали первыми в мире и могут быть использованы для разработки мер по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности в различных регионах мира, включая Россию.