Российские учёные первыми в мире воссоздали скелет подводного динозавра

Древний морской ящер, плиозавр Luskhan itilensis, обнаруженный у берега Волги в Ульяновской области, стал объектом внимания учёных. Скелет этого ящера, возраст которого составляет около 130 миллионов лет, стал одним из наиболее изученных в мире. Группа учёных из России, Великобритании и Бельгии представила подробное описание Luskhan itilensis в журнале Zoological Journal of the Linnean Society.

Ящер получил имя Luskhan itilensis в честь Лусхана, правителя духов водоёмов по монгольской мифологии, и древнего названия Волги — Итиле. Протяжённость скелета составляет 6,5 метра, включая 1,6 метра черепа. Учёные потратили более 10 лет на изучение останков этого древнего создания.

Интересным моментом стало создание первой в мире виртуальной 3D-реконструкции внешности плиозавра. Учёные использовали высокоточный метрологический 3D сканер Artec Space Spider и создали трёхмерные модели всех костей скелета. Российский палеоскульптор Влад Константинов затем воссоздал полный скелет из виртуальных моделей, создав новую экспозицию в Ундоровском палеонтологическом музее в Поволжье.