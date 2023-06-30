Российские учёные планируют изучать физику 2.0

В лаборатории ядерных проблем Объединённого института ядерных исследований (ЛЯП ОИЯИ) была разработана установка для изучения нейтрино — таинственных элементарных частиц. Главная цель исследования заключается в поиске Новой физики, которая может выходить за рамки Стандартной модели исследования взаимодействия частиц.

С помощью этой установки учёные стремятся обнаружить когерентное рассеяние нейтрино, когда эти частицы взаимодействуют с атомным ядром в целом, а не с его отдельными частями. Этот процесс имеет важное значение не только для фундаментальных научных исследований, но и для практических приложений, включая мониторинг работы атомных электростанций (АЭС).

Установка nGeN расположена на Калининской атомной электростанции в Тверской области, недалеко от ОИЯИ. Она размещена вблизи активной зоны реактора, что обеспечивает высокий поток антинейтрино — около 5×1013 частиц на квадратный сантиметр в секунду. Используется инновационный низкопороговый детектор из германия, который окружён защитой от внешнего радиоактивного излучения и помех.

Физики, проводящие исследование, рассчитывают, что результаты помогут в прямом контроле мощности атомных реакторов с помощью относительно небольшого детектора, что представляет большой интерес для практического применения. Таким образом, этот проект открывает новые горизонты для науки и может иметь практические применения в энергетической отрасли.