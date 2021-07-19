Российские учёные победили старческую деменцию

Наука и технологии
Сегодня в 13:01
Российские учёные победили старческую деменциюИ всё благодаря синтезу определённого химического элемента
Учёные из Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) разработали новый способ остановить развитие болезни Альцгеймера. Таким образом, они смогли победить этот недуг.
В основу методики лёг синтез химического соединения, которое прекращало дегенерацию нейронов при различных болезнях: от Альцгеймера до Паркинсона и прочих, пишет European Journal of Medicinal Chemistry.
Речь идёт о новых молекулах рядов индолил- и пирролилазинов — именно они запускают внутриклеточные процессы борьбы с избытком амилоидных структур. Это те самые элементы, которые накапливаются в мозге и со временем провоцируют развитие «старческих» заболеваний.
Отметим, что полученные отечественными учёными соединения отличаются не только выгодной технологией синтеза, но также и низкой токсичностью.