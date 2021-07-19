Российские учёные победили старческую деменцию

В основу методики лёг синтез химического соединения, которое прекращало дегенерацию нейронов при различных болезнях: от Альцгеймера до Паркинсона и прочих, пишет European Journal of Medicinal Chemistry.

Речь идёт о новых молекулах рядов индолил- и пирролилазинов — именно они запускают внутриклеточные процессы борьбы с избытком амилоидных структур. Это те самые элементы, которые накапливаются в мозге и со временем провоцируют развитие «старческих» заболеваний.

Отметим, что полученные отечественными учёными соединения отличаются не только выгодной технологией синтеза, но также и низкой токсичностью.