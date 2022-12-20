Российские учёные подробно изучили Галактику Пикабу

Российские учёные подробно изучили Галактику ПикабуИ уточнили ряд её параметров
Группа учёных из разных стран, под руководством российских астрономов из Специальной астрофизической обсерватории, изучила карликовую галактику HIPASS J1131-31, более известную под название Галактика Пикабу.
Фото: Naked Science
Результаты анализа показали, что Пикабу является «одной из самых бедных металлами галактик, известных на сегодняшний день». В то же время в ней достаточно большое содержание газа, но мало элементов тяжелее гелия.
Напомним, что впервые галактику обнаружили ещё в 2001 году. Произошло это в рамках наблюдений за быстро движущейся TYC 7215-199-1. Данный объект достаточно близок к Млечному Пути — считалось, что она располагается примерно в 21,8 млн световых лет от нашей галактики. Свежие данные говорят о расстоянии в 22,2 млн световых лет.
Пикабу имеет абсолютную звёздную величину -11,27.