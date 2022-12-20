Российские учёные подробно изучили Галактику Пикабу

Результаты анализа показали, что Пикабу является «одной из самых бедных металлами галактик, известных на сегодняшний день». В то же время в ней достаточно большое содержание газа, но мало элементов тяжелее гелия.

Напомним, что впервые галактику обнаружили ещё в 2001 году. Произошло это в рамках наблюдений за быстро движущейся TYC 7215-199-1. Данный объект достаточно близок к Млечному Пути — считалось, что она располагается примерно в 21,8 млн световых лет от нашей галактики. Свежие данные говорят о расстоянии в 22,2 млн световых лет.

Пикабу имеет абсолютную звёздную величину -11,27.