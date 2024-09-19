Российские учёные подтвердили эффективность наночастиц золота в лечении рака

Группа петербургских учёных сделала важное открытие в борьбе с раком, подтвердив высокую эффективность наночастиц золота и полимолочной кислоты для целенаправленного лечения рака толстой кишки и кожи. Как сообщила Мария Истомина, младший научный сотрудник НМИЦ имени В. А. Алмазова, полученные данные открывают новые перспективы для использования этих материалов в терапии. По её словам, «наночастицы золота и полимолочной кислоты продемонстрировали наилучшие результаты в моделях рака толстой кишки и меланомы».

В исследовании участвовали специалисты из разных научных учреждений, включая НМИЦ имени Алмазова, Санкт-Петербургский политехнический университет и НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева. Учёные сосредоточились на создании эффективных транспортных систем для адресной доставки противораковых препаратов. Для этого они синтезировали наночастицы из полимолочной кислоты, золота, карбоната кальция и диоксида кремния и исследовали, как эти материалы проникают в опухоли различных типов — рака толстой кишки, кожи и молочной железы.

Результаты показали, что именно золото и полимолочная кислота лучше всего справляются с задачей доставки лекарств к опухолям. Эти материалы достигли цели внутри организма и накопились в опухолевых очагах. Однако рак молочной железы оказался более сложным для адресной доставки из-за специфического строения органа. Учёные планируют продолжить поиски более подходящих материалов для этой области, чтобы улучшить результаты лечения.