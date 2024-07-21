Российские учёные подтвердили существование металлургов-кочевников в древности

Учёные из ЮУрГУ вместе с международными коллегами нашли первое прямое доказательство существования странствующих металлургов в эпоху бронзового века. Они исследовали уникальное захоронение пожилого мужчины синташтинской культуры, существовавшей около 4000 лет назад в Южном Зауралье. Результаты опубликованы в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

Синташтинская культура, процветавшая в степях Южного Урала, на границе Европы и Азии, известна своими металлургическими находками. Металлурги прошлого, по гипотезе археолога Гордона Чайлда, жили обособленно и кочевали. Доказать это было сложно, так как археологические методы не всегда могут разграничить перемещения людей и «путешествия» вещей.

Учёные проанализировали захоронение с атрибутами металлургии: готовыми изделиями, ломом, шлаком и рудой. Антропологические методы позволили установить, что человек испытывал значительные физические нагрузки, связанные с металлургией. Изотопный анализ стронция показал, что место рождения и место захоронения человека были минимум в 100 км друг от друга, подтверждая его мобильность. Возможные причины перемещений включают поиск руд, торговлю, пастбища и брачные связи. В будущем исследователи планируют изучить другие подобные находки, чтобы более полно понять картину.