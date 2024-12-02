Российские учёные полностью расшифровали геном 21 породы овец

Учёные Северо-Кавказского федерального университета завершили расшифровку геномов 21 породы овец, что стало важным этапом в изучении мясной продуктивности животных. Работа была проведена с помощью уникальных секвенаторов, которые расшифровывают последовательности ДНК. Наталья Лиховид, профессор СКФУ, рассказала, что исследования позволили выявить особенности строения генов, отвечающих за прирост мышечной массы, а их результаты помогут улучшить мясное животноводство в регионе.

Расшифровка одного генома требует более 12 часов работы даже на мощных серверах, а каждая буква генетического кода проверяется до 30 раз для минимизации ошибок. Учёные обработали около 100 гигабайт данных, используя сложные математические алгоритмы и международные базы. Такой подход позволил быстро собрать полные геномы овец, сравнив их с ранее изученными структурами генов и мутаций.

Сейчас исследователи перешли к новым задачам — анализу геномов пшеницы, ячменя и сорго. Это поможет создавать генетические паспорта для отечественных сортов растений, что может значительно повысить качество сельскохозяйственной продукции. В Минобрнауки отметили, что такие работы укрепляют потенциал геномных технологий в агропромышленном комплексе.