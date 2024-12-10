Российские учёные получили аналог костной ткани в космосе

Российские учёные впервые вырастили трёхмерные аналоги костной ткани на борту МКС, обнаружив, что микрогравитация улучшает свойства материала по сравнению с наземными образцами. Как сообщает пресс-служба РНФ, эксперименты проводились с использованием магнитного биоассемблера — устройства, которое собирает ткань из молекул под действием магнитного поля. В ходе опыта из порошка фосфата кальция сформировалась структура толщиной около пяти миллиметров, напоминающая реальную человеческую кость.

Образцы были возвращены на Землю для анализа, где их структура и свойства изучались учёными. Они заметили, что костные аналоги, выращенные в космосе, отличаются более упорядоченной структурой, поскольку микрогравитация обеспечивает равномерный рост кристаллов фосфата кальция. Директор Института металлургии и материаловедения РАН Владимир Комлев отметил, что такие материалы могут быть полезны как для восстановления костей на Земле, так и в длительных космических миссиях.

Исследования подтвердили, что «космические» импланты способствуют лучшему восстановлению ткани. В опытах на крысах образцы, выращенные в невесомости, показали более высокую эффективность по сравнению с наземными аналогами. Учёные считают, что этот эксперимент открывает новые возможности для создания имплантов и тканей в условиях космоса, что подчёркивает важность таких фундаментальных исследований.