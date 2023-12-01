Российские учёные получили искусственные аналоги ферментов

Группа учёных из ряда российских институтов, включая Институт общей и неорганической химии РАН и Московский государственный университет, достигла нового прорыва в создании гибридных материалов, использующих оксид церия. Эти материалы имитируют свойства естественных ферментов в организмах.

Оксид церия, представляющий собой нанокристаллическую форму церия, обладает потенциалом стать основой для новых биомедицинских препаратов. Его уникальное свойство — имитация функций определённых ферментов — делает его перспективным в области биохимии. Российские учёные сосредоточились на взаимодействии оксида церия с биогенными органическими соединениями, чтобы понять, как это влияет на его антиоксидантную и энзимоподобную активность.

В ходе исследования учёные модифицировали оксид церия различными биологически совместимыми соединениями и анализировали изменения в его биохимических свойствах. Результаты показали, что модификация поверхности наночастиц существенно влияет на их способность имитировать функции естественных ферментов. Например, взаимодействие с определёнными молекулами полисахаридов увеличило способность наночастиц церия имитировать функции природных энзимов в два раза.

В другом исследовании учёные рассмотрели влияние альбумина, основного транспортного белка плазмы крови, на наночастицы оксида церия. Они обнаружили, что альбумин формирует плотную оболочку на поверхности наночастиц, сохраняя при этом свою транспортную функцию и способность переносить лекарственные препараты.

Эти исследования не только раскрывают новые аспекты в области материалов на основе оксида церия, но также могут оказать влияние на разработку новых биомедицинских препаратов с уникальными свойствами.