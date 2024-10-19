Российские учёные получили материал для лечения энцефалита из растения

Российские учёные сделали важный шаг к созданию лекарства от клещевого энцефалита, выделив из растения терминалия хебула, известного в восточной медицине, полезные химические вещества. На пресс-конференции в Иркутске ведущий научный сотрудник лаборатории трансмиссивных инфекций Максим Хаснатинов рассказал, что растение, часто использующееся в традиционной медицине, стало основой для их исследований. Учёные смогли выделить три химических вещества, которые, как выяснили эксперименты, обладают противовирусной активностью именно против клещевого энцефалита.

Хаснатинов добавил, что запатентованные результаты исследований открывают новые горизонты для разработки препаратов на основе этих экстрактов. В настоящее время единственным лекарственным средством от клещевого энцефалита является донорский иммуноглобулин, который имеет побочные эффекты и требует хранения в узком температурном диапазоне. По словам учёного, новый подход может значительно улучшить ситуацию, предоставив более безопасные и доступные варианты лечения.

В этом контексте стоит отметить, что число случаев укусов клещей растёт. Как сообщила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Светлана Каверзина, в 2024 году в Иркутской области за медицинской помощью обратились 15,4 тысячи человек, что на 22% больше, чем в прошлом году. Клещевым энцефалитом в этом сезоне заразились 89 человек, что также превышает показатели прошлого года. Важно, чтобы новые разработки в медицине смогли помочь людям избежать серьёзных последствий от укусов этих опасных насекомых.