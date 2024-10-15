Российские учёные получили молекулы с противогрибковыми свойствами

Учёные из Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (Москва), разработали новые органические селенсодержащие соединения, которые могут связывать как положительные, так и отрицательные ионы. Эти молекулы можно будет использовать в различных областях, включая ускорение химических реакций, создание сенсоров и очистку воды. Кроме того, некоторые из них оказались вдвое эффективнее обычных фунгицидов, используемых в сельском хозяйстве. Исследование было поддержано грантом от Российского научного фонда.

В неорганической химии органические лиганды играют важную роль, так как они образуют комплексы с различными атомами и ионами, что позволяет ускорять химические реакции и создавать светящиеся материалы. Учёные сосредоточились на синтезе селенсодержащих лигандов, используя доступные и недорогие ароматические вещества с атомами азота и селена. В результате окисления они получили молекулу с четырьмя ароматическими кольцами и двумя атомами селена, которую затем модифицировали, добавив различные химические группы и металлы, такие как железо, медь, золото и серебро.

Синтез новых лигандов оказался успешным благодаря тому, что продукты получились практически без примесей, что значительно упрощает их использование. Эти соединения имеют положительный заряд и могут взаимодействовать с разными ионами, что является редкостью для лигандов. Учёные протестировали новые молекулы и обнаружили, что их производные проявляют противогрибковую активность. Например, лиганд, соединённый с золотом, оказался вдвое эффективнее традиционных фунгицидов против грибков, поражающих хвойные деревья. По словам Александра Цховребова, руководителя проекта, такая разработка открывает новые возможности для очистки воды и создания новых материалов для сенсоров.