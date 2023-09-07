Российские учёные получили наночастицы для борьбы с раком груди

Российские учёные разработали наночастицы, которые могут помочь в борьбе с раком груди. Эти частицы изготовлены из молочной и гликолевой кислот и способны выявлять и уничтожать раковые клетки с использованием лазеров. Это открытие может улучшить диагностику и лечение рака груди.

Новые частицы способны обнаруживать онкомаркер HER2 на поверхности раковых клеток, указывая на местонахождение опухоли. Кроме того, они могут уничтожать раковые клетки при облучении лазером. Эти частицы безопасны для организма, так как изготовлены из биоразлагаемых материалов.

Исследователи отмечают, что новая технология позволяет проводить точную диагностику рака груди в режиме реального времени, что может значительно улучшить процесс лечения. Эти частицы уже успешно прошли тестирование на культурах раковых клеток и на живых мышах с опухолями груди.

Это открытие приносит надежду на более эффективное и точное лечение рака груди, исключая при этом побочные эффекты.