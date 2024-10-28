Российские учёные получили наноматериалы для лечения атеросклероза

Учёные из Томского политехнического университета (ТПУ), вместе с международной командой разработали новые нанокомпозиты для лечения атеросклероза. Исследования на лабораторных животных показали, что эти модифицированные материалы могут стать основой для создания эффективного лекарства от этого опасного заболевания, которое является главной причиной сердечно-сосудистых болезней.

Атеросклероз — это серьёзное заболевание, которое приводит к высоким показателям смертности. Хотя такие процедуры, как аортокоронарное шунтирование и стентирование, используются для временного улучшения состояния пациентов, они не решают основную проблему — не останавливают рост атеросклеротических бляшек. Профессор Виктор Филимонов из ТПУ пояснил, что новый метод, который они применили, позволяет прививать органические слои к нанокомпозитам на основе железа и углерода, что открывает новые горизонты в борьбе с атеросклерозом.

В эксперименте приняли участие 35 крыс, которым имплантировали разные виды нанокомпозитов. Результаты показали, что модифицированные наночастицы вызывают изменения в структуре жировой ткани, не вызывая при этом воспалительных процессов. Это открытие может быть полезным для разработки нового поколения сосудистых стентов. В исследовании участвовали также коллеги из различных научных институтов, что свидетельствует о широком сотрудничестве в этой важной области медицины.