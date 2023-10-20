Российские учёные получили новые материалы из порфиринов

Учёные в лаборатории физико-химических проблем разработали новый материал, объединяя порфирины и наноструктурированный оксигидроксид алюминия. Этот новый материал имеет потенциал для использования в каталитических процессах.

Для создания этого материала был разработан комплексный метод. Это включало синтез молекулы, содержащей функциональные, солюбилизирующие и якорные группы, которые позволили закрепить молекулы порфирина на поверхности оксидного материала. Это распределение порфирина на поверхности делает его более доступным для реакций и катализа.

Выбор оксигидроксида алюминия в качестве матрицы был обусловлен его уникальной структурой. Это материал с волокнистой структурой и низкой плотностью. После обработки его механическая прочность возросла, что позволило создать макроскопический объект. Такие материалы могут использоваться для реакторов.

Порфирины уже известны как фотокатализаторы для окислительных реакций, но их использование обычно дорого и сложно в регенерации. Новый материал позволяет более эффективное использование порфирина в катализе и упрощает его регенерацию, что может уменьшить затраты и экологический след в производстве.