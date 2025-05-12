Российские учёные получили новые вещества для обезболивающих препаратов

Исследователи из Пермского Политеха создали новый класс органических соединений, которые могут стать базой для будущих анальгетиков. Эти вещества отличаются выраженным обезболивающим эффектом и низкой токсичностью, что делает их перспективными для фармацевтики. Команда учёных работала совместно с коллегами из ПГФА, Минздрава, ИТМО, ПГНИУ и ННГУ, чтобы синтезировать соединения, обладающие высокой химической активностью и широким спектром биологических эффектов.

Для проверки свойств нового продукта учёные проводили эксперименты на лабораторных мышах. Животным вводили соединения в виде суспензии, после чего помещали их на нагретую пластину. Оказалось, что время до болевой реакции у подопытных увеличилось вдвое по сравнению с контрольной группой. Кроме того, тесты на токсичность показали, что даже при высоких дозах вещества остаются практически безопасными.

Новая разработка открывает возможности для создания эффективных обезболивающих с минимальными побочными эффектами. Учёные подчёркивают, что простота синтеза, безопасность и выраженные лечебные свойства делают эти соединения важным шагом в развитии российской фармакологии.