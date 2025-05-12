Российские учёные получили новые вещества для обезболивающих препаратов

Российские учёные получили новые вещества для обезболивающих препаратовКоторые отличаются меньшей токсичностью, чем существующие аналоги
Исследователи из Пермского Политеха создали новый класс органических соединений, которые могут стать базой для будущих анальгетиков. Эти вещества отличаются выраженным обезболивающим эффектом и низкой токсичностью, что делает их перспективными для фармацевтики. Команда учёных работала совместно с коллегами из ПГФА, Минздрава, ИТМО, ПГНИУ и ННГУ, чтобы синтезировать соединения, обладающие высокой химической активностью и широким спектром биологических эффектов.
Для проверки свойств нового продукта учёные проводили эксперименты на лабораторных мышах. Животным вводили соединения в виде суспензии, после чего помещали их на нагретую пластину. Оказалось, что время до болевой реакции у подопытных увеличилось вдвое по сравнению с контрольной группой. Кроме того, тесты на токсичность показали, что даже при высоких дозах вещества остаются практически безопасными.
Новая разработка открывает возможности для создания эффективных обезболивающих с минимальными побочными эффектами. Учёные подчёркивают, что простота синтеза, безопасность и выраженные лечебные свойства делают эти соединения важным шагом в развитии российской фармакологии.