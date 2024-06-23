Российские учёные получили новый сорт устойчивой пшеницы

В Ростовской области учёные разработали новый сорт озимой мягкой пшеницы, который отличается повышенным содержанием белка и устойчивостью к различным климатическим неблагоприятным условиям, включая поздние весенние заморозки. Эти новости были распространены через пресс-службу Минобрнауки России.

Создание таких устойчивых сортов пшеницы становится всё более актуальной задачей, учитывая учащение климатических аномалий. В этом году значительные убытки были зафиксированы из-за неожиданных заморозков в конце весны, что привело к гибели значительной части посевов. В Ростовской области наблюдалась неоднородная погода: аномально тёплые, март и апрель, холодный май, и недостаток осадков, что создало неблагоприятные условия для сельского хозяйства.

Научные сотрудники Ростовского аграрного научного центра активно занимаются созданием сортов пшеницы, которые не только обладают высокой урожайностью, но и способны выдерживать экстремальные погодные условия, такие как заморозки и засуха. Один из таких сортов, озимая пшеница Донская Т20, уже успешно внесена в Госреестр селекционных достижений 2024 года благодаря своей адаптивности к жаре, засухе и поздним весенним заморозкам, а также высокому содержанию белка и клейковины.