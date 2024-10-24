Российские учёные повысили надёжность автомобилей

Учёные Московского авиационного института (МАИ), разработали уникальную программу, которая может предсказывать поломки техники, анализируя ключевые параметры её работы. Разработчик программы Роман Ким сообщил, что эта система работает по аналогии с тем, как можно заметить, что лампочка скоро перегорит — по характерным изменениям в её свете. Ким объяснил, что, если отслеживать подобные признаки в автомобилях, можно заранее заметить, что что-то пойдёт не так, и предотвратить поломку.

Эта система была протестирована на данных, собранных с бортовых регистраторов автомобилей КАМАЗ. Команда исследователей анализировала 20 ключевых параметров, таких как обороты двигателя, давление, масла, температура, и другие показатели, характеризующие работу силовой установки и электросистемы. Программа проверялась «вслепую», когда не было информации о том, какая машина и когда выйдет из строя. Тем не менее, система смогла успешно предсказать несколько поломок.

По словам разработчиков, эта методика может быть адаптирована для других видов транспорта, включая авиацию, откуда и началось её развитие. Система уже доказала свою эффективность в анализе данных с различных типов самолётов, что открывает перспективы её применения для предсказания отказов как в наземном, так и в воздушном транспорте.