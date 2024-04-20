Российские учёные повысили точность замеров массы сверхмалой частицы

Физики из России и Германии впервые точно измерили энергию, выделяемую при распадах атомов гольмия-163. Это позволит проверить результаты самых точных замеров массы электронного нейтрино, проведённых на установке KATRIN несколько лет назад. Отчёт об исследовании опубликован в журнале Nature Physics.

Это достижение сделала группа физиков из России и Германии в ходе эксперимента PENTATRAP, под руководством профессора Клауса Блаума. Они разработали метод, который позволяет максимально точно измерить энергию при распадах атомов гольмия-163. Это ключевой шаг к пониманию массы электронного нейтрино и проверке существующих теорий.

Для этого они создали специализированный инструмент PENTATRAP, который позволил учёным провести точные замеры. Это открывает новые возможности для изучения нейтрино и сужения диапазона их допустимых масс, что важно для дальнейших научных открытий.