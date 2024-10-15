Российские учёные предложили добавлять масло из фритюра в дизельное топливо

Специалисты из Иркутского национального исследовательского технического университета создали биоразлагаемую присадку для дизельного топлива, которая помогает не только бороться с износом систем подачи, но и утилизировать отработанное фритюрное масло. Как сообщается в пресс-релизе Платформы университетского технологического предпринимательства, уникальность этой идеи заключается в использовании жирных кислот растительных масел в качестве замены серы, которая традиционно использовалась для уменьшения износа.

Из-за ужесточения экологических норм содержание серы в дизельном топливе сократилось, что стало причиной более быстрого выхода оборудования из строя. Команда студентов и преподавателей обнаружила в научных исследованиях, что отработанное фритюрное масло может стать отличной основой для создания противоизносных присадок. По словам разработчиков, новая добавка полностью сгорает в процессе работы, что делает её ещё более экологически чистой.

В настоящее время присадка готовится к сертификации. Она уже прошла независимые лабораторные испытания, которые подтвердили соответствие российским стандартам качества. При этом результаты показали, что новые свойства не ухудшают характеристики дизельного топлива, что делает эту разработку многообещающим решением для решения проблем с износом и утилизацией.