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Наука и технологии
Опубликовано 07 апреля 2024, 21:38
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Российские учёные предложили использовать искусственный минерал для очистки воды

А также нефти и почвы
В России начнут использовать искусственный гидроксиапатит для очистки воды нефти и почвы от загрязняющих веществ
Российские учёные предложили использовать искусственный минерал для очистки воды
© USGS

Учёные предлагают новый способ использования гидроксиапатита для очистки окружающей среды. Они модифицировали его, добавив остатки молибденовой кислоты, что сделало материал более активным в химических реакциях. Это открывает новые перспективы для его применения в очистке воды, почвы и нефти от загрязнений.

Гидроксиапатит, полученный после модификации, стал эффективным катализатором за счёт добавления молибдата. Исследователи определили оптимальные условия для процесса и обучили искусственную нейронную сеть прогнозировать текстуру новых материалов на основе гидроксиапатита.

Эта разработка может быть полезна для создания экологически чистых катализаторов и материалов для очистки загрязнённых территорий. Гидроксиапатит имеет множество применений, включая медицину и экологию, благодаря своей пористой структуре, которая позволяет ему задерживать различные вещества и капли.