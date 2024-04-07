Российские учёные предложили использовать искусственный минерал для очистки воды

Учёные предлагают новый способ использования гидроксиапатита для очистки окружающей среды. Они модифицировали его, добавив остатки молибденовой кислоты, что сделало материал более активным в химических реакциях. Это открывает новые перспективы для его применения в очистке воды, почвы и нефти от загрязнений.

Гидроксиапатит, полученный после модификации, стал эффективным катализатором за счёт добавления молибдата. Исследователи определили оптимальные условия для процесса и обучили искусственную нейронную сеть прогнозировать текстуру новых материалов на основе гидроксиапатита.

Эта разработка может быть полезна для создания экологически чистых катализаторов и материалов для очистки загрязнённых территорий. Гидроксиапатит имеет множество применений, включая медицину и экологию, благодаря своей пористой структуре, которая позволяет ему задерживать различные вещества и капли.