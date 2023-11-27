Российские учёные предложили изменить нормы загрязнения природы

Экспедиция Сибирского отделения Российской академии наук предложила изменить стандарты загрязнения в Арктике, утверждая, что существующие предельно допустимые концентрации (ПДК) не учитывают уязвимость арктических экосистем. Руководитель экспедиции, Михаил Гладышев, указывает, что общие стандарты, применяемые от Сочи до Норильска, не учитывают различий в экосистемах, таких как Чёрное море и озеро Таймыр. Предложенные изменения будут иметь важное значение для создания новой системы регулирования деятельности в Арктике, согласно советнику главы Росприроднадзора, Амирхану Магомедову.

Вице-президент «Норникеля» Станислав Селезнев подчеркнул необходимость корректировки государственных нормативов, чтобы они были более объективными и отражали реальные условия. Он считает, что государственные органы готовы реагировать на такие предложения, и подчёркивает важность наличия инициатив и обоснованных данных. Исследования биоразнообразия, проводимые экспедицией, станут основой для корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие и программ по его сохранению в регионах деятельности «Норникеля».

Экспедиция, начатая в 2020 году, охватывает Кольский полуостров, север Красноярского края и Забайкальский край. Её целью является определение воздействия деятельности «Норникеля» на биоразнообразие и оценка состояния экосистем. Результаты исследований будут использованы для разработки программ по сохранению и мониторингу биоразнообразия.