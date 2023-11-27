Российские учёные предложили изменить нормы загрязнения природы

Российские учёные предложили изменить нормы загрязнения природыЭти нормы повлияют на развитие программы освоения Арктики
Учёные РАН предложили изменить правила при освоении Арктики
Экспедиция Сибирского отделения Российской академии наук предложила изменить стандарты загрязнения в Арктике, утверждая, что существующие предельно допустимые концентрации (ПДК) не учитывают уязвимость арктических экосистем. Руководитель экспедиции, Михаил Гладышев, указывает, что общие стандарты, применяемые от Сочи до Норильска, не учитывают различий в экосистемах, таких как Чёрное море и озеро Таймыр. Предложенные изменения будут иметь важное значение для создания новой системы регулирования деятельности в Арктике, согласно советнику главы Росприроднадзора, Амирхану Магомедову.
Вице-президент «Норникеля» Станислав Селезнев подчеркнул необходимость корректировки государственных нормативов, чтобы они были более объективными и отражали реальные условия. Он считает, что государственные органы готовы реагировать на такие предложения, и подчёркивает важность наличия инициатив и обоснованных данных. Исследования биоразнообразия, проводимые экспедицией, станут основой для корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие и программ по его сохранению в регионах деятельности «Норникеля».
Экспедиция, начатая в 2020 году, охватывает Кольский полуостров, север Красноярского края и Забайкальский край. Её целью является определение воздействия деятельности «Норникеля» на биоразнообразие и оценка состояния экосистем. Результаты исследований будут использованы для разработки программ по сохранению и мониторингу биоразнообразия.