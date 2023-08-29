Российские учёные предложили кормить коров смесью из водорослей и жуков

Учёные из Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали специальное питание для фермерских животных, используя микроводоросли и насекомых. Эта технология может значительно улучшить здоровье скота и качество мяса. Обычно фермы используют дешёвые корма и большое количество лекарств для укрепления иммунитета животных. Поэтому создание доступных и питательных кормов, богатых витаминами и микроэлементами, имеет важное значение.

Учёные решили использовать водоросли и насекомых для создания корма. Они выбрали жука-чернотелку, чьи личинки не являются хищниками и легко размножаются в определённых условиях. Микроводоросль, Chlorella vulgaris, стала основой корма для насекомых. Однако её клеточная стенка слишком прочная для пищеварительной системы крупного скота, поэтому коровы не могли усвоить необходимые питательные вещества.

Исследование СКФУ показало, что жуки эффективно разрушают клеточную стенку микроводорослей, превращая их в питательную биомассу, которую можно использовать в качестве корма для сельскохозяйственных животных. Учёные планируют развивать проект и запустить промышленное производство таких кормов. Эта разработка вызвала интерес со стороны региональных бизнесов.